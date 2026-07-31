Meridian: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Meridian gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meridian -0,360 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at