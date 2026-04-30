Meridian gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Meridian hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at