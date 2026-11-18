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18.11.2026 06:31:28
Meridian Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Meridian Mining hat am 15.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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