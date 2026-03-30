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30.03.2026 06:31:29
Meridian Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Meridian Mining gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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