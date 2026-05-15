Meridian Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meridian Mining hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Meridian Mining ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at