Meridian zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Meridian lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at