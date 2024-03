MeridianLink legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MeridianLink äußerte sich am 06.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,290 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,028 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 303,66 Millionen USD taxiert.

