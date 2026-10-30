Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
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30.10.2026 20:51:28
Merit Acquires Solo Pace For $45 Mln; Shares Down
(RTTNews) - Merit Medical Systems (MMSI) acquired Solo Pace, Inc., a Minneapolis-based manufacturer of temporary pacing technology used to treat patients with aortic stenosis. Merit, which had previously invested in Solo Pace, purchased the remaining shares on October 13, 2026, for approximately $45 million.
The acquisition strengthens Merit's Cardiac Therapies business by adding Solo Pace's SOLO PACE CONTROL and SOLO PACE FUSION systems, designed for TAVR and other transcatheter heart valve procedures.
Merit was previously the exclusive distributor of Solo Pace's precision pacing technology.
The deal builds on their existing partnership and supports Merit's plans to expand its structural heart portfolio with technologies that simplify procedures and assist physicians.
On the Nasdaq, the shares were trading 6.84 percent down at $87.00.
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