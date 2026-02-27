Merit Medical Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Merit Medical Systems hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 354,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 394,2 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,13 USD. Im Vorjahr waren 2,03 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,51 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Merit Medical Systems 1,35 Milliarden USD umgesetzt.

