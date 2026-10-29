Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
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29.10.2026 22:02:23
Merit Medical Systems Inc Reveals Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - Merit Medical Systems Inc (MMSI) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $42.311 million, or $0.70 per share. This compares with $27.755 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, Merit Medical Systems Inc reported adjusted earnings of $67.390 million or $1.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $416.244 million from $384.157 million last year.
Merit Medical Systems Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $42.311 Mln. vs. $27.755 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.46 last year. -Revenue: $416.244 Mln vs. $384.157 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.33 To $ 4.37 Full year revenue guidance: $ 1.635 B To $ 1.642 B
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