MERIT Spolka Akcyjna Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MERIT Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 15,6 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 PLN. Im letzten Jahr hatte MERIT Spolka Akcyjna Bearer einen Gewinn von 0,240 PLN je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MERIT Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 58,20 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 49,61 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 17,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at