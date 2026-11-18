MERIT Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,22 Prozent auf 20,4 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at