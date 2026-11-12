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12.11.2026 06:31:28
Merit Turizm Yatirim ve Isletme stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Merit Turizm Yatirim ve Isletme veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,06 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Merit Turizm Yatirim ve Isletme hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,1 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113,6 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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