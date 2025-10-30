Meritage Homes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Meritage Homes äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meritage Homes 2,67 USD je Aktie eingenommen.

Meritage Homes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at