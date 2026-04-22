Meritage Homes Aktie
WKN: 876864 / ISIN: US59001A1025
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22.04.2026 23:07:51
Meritage Homes Corp. Announces Retreat In Q1 Profit
(RTTNews) - Meritage Homes Corp. (MTH) reported a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $55.30 million, or $0.82 per share. This compares with $122.80 million, or $1.69 per share, last year.
Excluding items, Meritage Homes Corp. reported adjusted earnings of $58.18 million or $0.86 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 17.8% to $1.11 billion from $1.35 billion last year.
Meritage Homes Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.30 Mln. vs. $122.80 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $1.69 last year. -Revenue: $1.11 Bln vs. $1.35 Bln last year.
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