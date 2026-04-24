Meritage Homes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meritage Homes äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,82 USD. Im letzten Jahr hatte Meritage Homes einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,67 Prozent zurück. Hier wurden 1,12 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at