Meritage Homes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Meritage Homes präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meritage Homes 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,47 Prozent auf 1,44 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 6,35 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meritage Homes 10,72 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,86 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,40 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at