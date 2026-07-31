Meritage Homes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meritage Homes veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Meritage Homes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,77 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Meritage Homes 1,63 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at