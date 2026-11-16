Meritage Hospitality Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Meritage Hospitality Group veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,480 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 133,6 Millionen USD – eine Minderung von 13,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 154,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at