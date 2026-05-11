Meritage Hospitality Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meritage Hospitality Group veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1,53 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Meritage Hospitality Group im vergangenen Quartal 132,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meritage Hospitality Group 154,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at