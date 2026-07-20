Meritage Hospitality Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Meritage Hospitality Group präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Meritage Hospitality Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 150,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at