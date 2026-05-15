|
15.05.2026 06:31:29
Meritz Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Meritz Financial veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3946,53 KRW gegenüber 3353,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Meritz Financial im vergangenen Quartal 16 314,34 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 363,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meritz Financial 3 521,46 Milliarden KRW umsetzen können.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3505,01 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1 127,33 Milliarden KRW geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.