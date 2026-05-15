Meritz Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Meritz Financial veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3946,53 KRW gegenüber 3353,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Meritz Financial im vergangenen Quartal 16 314,34 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 363,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meritz Financial 3 521,46 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3505,01 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1 127,33 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at