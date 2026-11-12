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12.11.2026 06:31:28
Meritz Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Meritz Financial hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2925,64 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3712,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Meritz Financial im vergangenen Quartal 13 134,77 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 234,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meritz Financial 3 932,11 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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