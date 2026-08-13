Meritz Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Meritz Financial hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4631,48 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4041,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 19 263,08 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 642,94 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at