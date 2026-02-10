Meritz Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meritz Financial hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2309,95 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1857,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10 305,18 Milliarden KRW – ein Plus von 195,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meritz Financial 3 489,19 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2847,83 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 820,19 Milliarden KRW gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 13412,34 KRW gegenüber 12259,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 151,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35 257,41 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 14 026,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 14309,70 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 4 153,17 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at