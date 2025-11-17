Meritz Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meritz Financial hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Meritz Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3712,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3485,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meritz Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 932,11 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 3 600,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at