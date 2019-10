Merkel: Nächster Digital-Gipfel 2020 in Jena

DORTMUND (dpa-AFX) - Der nächste Digital-Gipfel der Bundesregierung findet im kommenden Jahr in Jena statt. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Abschluss ihrer Rede am Dienstag in Dortmund. Die Veranstaltung findet jährlich an wechselnden Orten statt. Bei dem Treffen tauschen sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu zentralen Themen aus. 2019 lag der Schwerpunkt bei dem Treffen in Dortmund auf digitalen Plattformen./lic/DP/men