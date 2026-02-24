24.02.2026 11:11:38

Merkel-Applaus falsch gezeigt - ARD bittet um Entschuldigung

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD hat einen fehlerhaften Beitrag über den Parteitag der CDU nachträglich geändert und sich entschuldigt. In der ursprünglichen Fassung sei in einem Beitrag für die Sendung "Bericht aus Berlin" zu sehen gewesen, wie Angela Merkel nach der Wiederwahl von Friedrich Merz zum CDU-Chef klatscht, hieß es in einem Hinweis der ARD-Mediathek. "Dieses Bild ist jedoch früher, nach der Rede von Friedrich Merz, entstanden." Die Redaktion habe das Bild aus dem Beitrag entfernt und eine neue Fassung online gestellt. "Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen", hieß es weiter.

Aktuell steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Beobachtung. Das ZDF hatte vor rund einer Woche mit einem Nachrichtenbeitrag im "heute journal" über die Einsätze der US-Migrationsbehörde ICE für Aufsehen gesorgt, weil die Redaktion darin unter anderem mit KI generierte Bilder verwendet hatte. Im "heute journal" räumte das ZDF später Fehler ein und bat die Zuschauer um Entschuldigung. Zudem berief der Sender am Freitag seine New York-Korrespondentin Nicola Albrecht nach dem fehlerhaften Beitrag mit sofortiger Wirkung ab./svv/DP/stk

