Merkel bei CDU-Parteitag mit langem Applaus begrüßt

BERLIN (dpa-AFX) - Bei ihrer ersten Teilnahme an einem CDU-Parteitag seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft 2021 ist Angela Merkel mit langem Applaus von den rund 1.000 Delegierten empfangen worden. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sie zuvor in seiner Eröffnungsrede in Stuttgart als erste von "vielen treuen Wegbegleitern" aus der Union begrüßt: "An erster Stelle begrüße ich die ehemalige Vorsitzende der CDU Deutschlands, unsere langjährige Bundeskanzlerin, Angela Merkel. Liebe Angela, herzlich willkommen."

Merkel nahm in der ersten Reihe zwischen den anderen beiden noch lebenden Ex-Vorsitzenden der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet, Platz. Es ist üblich, dass alle ehemaligen Parteivorsitzenden als Ehrengäste eingeladen werden. Merkel hatte ihre Teilnahme vor wenigen Tagen überraschend angekündigt.

Zuletzt 2019 physisch bei einem Parteitag

Zuletzt hatte die 71-Jährige 2019 in Leipzig physisch an einem CDU-Bundesparteitag teilgenommen. Der letzte Parteitag in ihrer Amtszeit als Kanzlerin fand im Januar 2021 wegen Corona digital statt, bevor sie im Dezember desselben Jahres von Olaf Scholz (SPD) abgelöst wurde.

Die Einladungen zu den Bundesparteitagen 2022, 2024 und 2025 hatte Merkel nicht angenommen. 2024 ließ sie ihre Absage auf Medienanfragen mit dem Satz begründen: "Dies entspricht dem von ihr wiederholt - sowohl gegen Ende ihrer Amtszeit als auch seither - öffentlich erläuterten nachamtlichen Verständnis, nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik grundsätzlich nicht an tagesaktuellen Ereignissen teilzunehmen." Auf die Frage, ob sich ihr "nachamtliches Verständnis" nun geändert habe, erklärte Merkels Büro: "Nein, die Ausnahme bestätigt die Regel."/mfi/DP/mis

