Merkel besucht Südafrika und Angola

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht in der kommenden Woche die Staaten Südafrika und Angola. Auf der Reise von Mittwoch bis Samstag werde sie von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. In Pretoria trifft sie zunächst am Donnerstag mit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und nimmt an einem runden Tisch mit Wirtschaftsvertretern teil.

Am Freitag kommt die Kanzlerin mit Angolas Präsidenten João Lourenço zu einem Gespräch zusammen. Deutschland wolle die Regierung bei ihrem Reformkurs und dem Kampf gegen Korruption unterstützen, erklärte Seibert. In diesem Monat war das Land wegen der "Luanda Leaks" in die Schlagzeilen geraten. Demnach soll sich Isabel dos Santos, die Tochter des früheren angolanischen Staatspräsidenten José Eduardo dos Santos auf Kosten des Staates erheblich bereichert haben. Merkel will in Angola auch an der Eröffnung eines deutsch-angolanischen Wirtschaftsforums teilnehmen.

January 31, 2020