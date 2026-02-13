Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
13.02.2026 11:11:21
Merkel calls speculation about German presidency bid 'absurd'
The office of former Chancellor Angela Merkel has dismissed reports that she could be in the running to become Germany's next president. Political parties are weighing who might replace President Steinmeier next year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!