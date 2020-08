Merkel empfängt Greta Thunberg und weitere Klima-Aktivistinnen

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und weitere Vertreterinnen der Bewegung Fridays for Future sind am Donnerstag (10.00 Uhr) bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gast. Im Kanzleramt in Berlin will Merkel mit ihnen unter anderem über die Klimapolitik der EU sprechen, wie sie angekündigt hat. Genau zwei Jahre zuvor, am 20. August 2018, hatte die heute 17 Jahre alte Thunberg mit ihren wöchentlichen "Schulstreiks für das Klima" begonnen. Fridays for Future entwickelte sich zu einer weltweiten Bewegung, die in Deutschland besonders viele Anhänger hat.

Nach dem für rund 90 Minuten angesetzten Gespräch wollen sich Thunberg, die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer und die Belgierinnen Anuna de Wever und Adélaïde Charlier öffentlich äußern. In einem am Mittwoch im britischen "Guardian" veröffentlichten Artikel hatten sie geschrieben: "Wir können so viele Treffen haben, wie wir wollen, aber der Wille zum Wandel ist nirgends in Sicht." Trotz etlicher Naturkatastrophen habe man immer noch nicht begonnen, die Klima- und Umweltkrise als eine Krise zu behandeln./ted/DP/nas