Merkel fordert bessere Ladeinfrastruktur für E-Autos

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel will mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Angesichts der Klimaschutzverpflichtungen sei es eine "Herkulesaufgabe", den Kohlendioxidausstoß im Verkehr zu reduzieren. Elektroautos spielten dabei eine zentrale Rolle, so die CDU-Politikerin.

"Für die Akzeptanz des alternativen Antriebs Elektromobilität ist die Verlässlichkeit der Ladeinfrastruktur natürlich von größter Bedeutung", sagte Merkel bei einer Rede bei der International Automobilausstellung IAA in Frankfurt.

Zwar gebe es heute 50 Prozent mehr Ladepunkte haben als im vergangen Jahr, aber 20.000 Ladepunkte seien "noch nicht ausreichend". Wesentliche Aufgabe für die Politik und Automobilwirtschaft sei es, "sehr schnell" eine verlässliche Ladeinfrastruktur für die Menschen hinzukriegen.

"So wird nach meiner heutigen Einschätzung die Elektromobilität sicherlich der alternative Antrieb sein, den wir inklusive einer Ladeinfrastruktur flächendeckend ausrollen müssen", so Merkel.

Sie betonte, dass trotz effizienterer Technologie mehr getan werden müsse, um den CO2-Ausstoß im Verkehr wie geplant um 40 Prozent bis 2030 zu reduzieren, denn bislang sei der Ausstoß trotz technischem Fortschritt nicht gesunken, da das Verkehrsaufkommen parallel zugenommen habe.

Deutschland werde sich nicht auf die Elektromobilität als einzige alternative Antriebstechnologie beschränken. Aber "zwei Technologien vollkommen neu auszurollen, zum Bespiel Wasserstoff noch parallel, wird nicht so ganz einfach sein", so Merkel.

Dennoch werde die Bundesregierung wie geplant bis Ende des Jahres eine Wasserstoffstrategie erarbeiten, die dann auch den gesamten Mobilitätsbereich mit abdecken könne.

In ihrer Rede betonte Merkel zudem, dass es bei dem Umbau der Automobilwirtschaft wichtig sei, die Menschen mitzunehmen. Es wird weithin befürchtet, dass durch den Umstieg auf Elektromobilität viele Arbeitsplätze in der für Deutschland so wichtigen Automobilindustrie verloren gehen könnten. Denn die Technik der Elektroautos ist weniger komplex als die mit Verbrennungsmotoren betriebenen Autos.

Merkel attestierte der IAA eine revolutionäre internationale Automobilausstellung zu sein. "Bei Revolutionen weiß man immer noch nicht ganz, wo es dann zum Schluss rauskommt. Deshalb müssen wir sie möglichst evolutionär gestalten", so Merkel. "Ich möchte, dass am Ende eine starke deutsche Automobilindustrie als fairer Wettbewerber mit anderen Anbietern auf der Welt entsteht."

