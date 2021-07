Merkel plant in Washington auch Gedankenaustausch mit Harris

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft bei ihrem Besuch am Donnerstag in Washington am Morgen vor ihrem später am Tag geplanten Gespräch mit US-Präsident Joe Biden auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Beabsichtigt sei "ein Gedankenaustausch in der ganzen Breite der Beziehungen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zu den Themen der Gespräche gab er auf Nachfrage keine weiterführende Auskunft. "Es ist nicht üblich, dass man vorher sagt, das und das und das wird auf jeden Fall drankommen", erklärte er. "Der Gedanke solcher Gespräche ist ja nicht, dass man irgendwie starr eine Liste abarbeitet."

Allerdings machte Seibert klar, dass das Verhältnis zu China eine Rolle spielen werde. "Ich denke, dass das Verhältnis sowohl der USA zu China als auch Deutschlands zu China und der Europäischen Union zu China ein Thema sein wird, das kann man schon einigermaßen sicher vorhersagen." Das Thema habe auch eine wichtige Rolle beim jüngsten Gipfel der sieben führenden Industrieländer (G7) gespielt, betonte Seibert.

