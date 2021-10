Merkel sieht große europapolitische Baustellen für ihren Nachfolger

Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfeltreffen besorgt über die Lage der EU gezeigt. "Ich gehe sozusagen jetzt aus dieser Europäischen Union in meiner Verantwortung als Bundeskanzlerin heraus in einer Situation, die mir durchaus auch Sorgen macht", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Zwar habe man "viele Krisen überwinden können" mit dem Bemühen, immer wieder gemeinsame Lösungen zu finden und auch am Freitag etwa einen gemeinsamen Migrationstext beschlossen. "Aber wir haben halt auch eine Reihe von ungelösten Problemen", betonte die Kanzlerin. "Die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß", konstatierte sie. So seien die Themen Rechtsstaatlichkeit, aber auch Migration noch nicht gelöst. "Das ist auch etwas, wo wir von außen immer wieder verwundbar sind."

Auch habe sich "der wirtschaftliche Druck, der Kampf darum, wer ist innovativ, wer ist weltweit führend", in den vergangenen Jahren verschärft. 2005 sei das deutsche Bruttoinlandsprodukt noch leicht größer gewesen als das chinesische, erinnerte Merkel, die 2005 ihr Amt als Bundeskanzlerin angetreten hatte., "Heute ist das chinesische vier Mal mindestens so groß wie das deutsche." Europa sei nicht der innovationsfreundlichste Kontinent. "Da haben wir unglaublich viel zu tun", hob die Kanzlerin hervor.

October 22, 2021 10:56 ET (14:56 GMT)