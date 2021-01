Merkel spricht beim digitalen Dialog des Weltwirtschaftsforums

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beteiligt sich am virtuellen Dialog des Weltwirtschaftsforums in Davos am kommenden Dienstag. Um 13 Uhr hält sie eine Rede, die im Livestream verfolgt werden könne, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Zudem werde Merkel Fragen des Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, Klaus Martin Schwab, beantworten.

Anschließend sei ein nicht-presseöffentliches Gespräch der Kanzlerin mit internationalen Unternehmern zum Thema digitale Souveränität geplant, erklärte Seibert. Das diesjährige World Economic Forum (WEC) will sich der Bewältigung der Covid-19-Pandemie, aber auch Themen wie Nachhaltigkeit und Rassismus befassen. Zu dem digitalen Spitzentreffen werden in der kommenden Woche rund 1500 Vertreter der ökonomischen und politischen Elite aus mehr als 70 Ländern erwartet.

