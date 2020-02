Merkel telefoniert mit Selenksi zur Lage in Ostukraine

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zur Lage in der Ostukraine telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Beide Seiten hätten die Notwendigkeit betont, die Minsker Vereinbarungen sowie die Schlussfolgerungen des Normandie-Gipfels vollständig umzusetzen. Merkel und Selenski hätten zudem vereinbart, weiter in Kontakt zu bleiben.

Bei dem Treffen im Normandie-Format, bei dem neben Merkel und Selenski auch die Präsidenten von Frankreich und Russland, Emmanuel Macron und Wladimir Putin , zugegen waren, war im Dezember ein Waffenstillstand bis Jahresende 2019 vereinbart worden. Auch einigten sich die Konfliktparteien, schwere Waffen aus der Ostukraine abzuziehen. Ukrainischen Medienberichten zufolge soll es in den vergangenen Tagen erneut zu Angriffen durch prorussische Truppen gekommen sein.

