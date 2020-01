Merkel und Maas sprechen am Samstag mit Putin über internationale Konflikte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) reist am Samstag zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Es werde sich um einen "kurzen Arbeitsbesuch" im Kreml handeln, an dem auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teilnehme.

"Es geht um die aktuellen internationalen Fragen", sagte Seibert und nannte Syrien, Libyen, Irak, Iran und die Ukraine. "Russland ist ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne", hob er hervor. Es sei deshalb "naheliegend", dass Merkel sich mit Putin "über die derzeit aufgebrochenen Konfliktherde im Nahen und Mittleren Osten unterhält". Zudem seien bilaterale Fragen Thema. Nach dem Treffen ist den Angaben zufolge eine Pressekonferenz geplant.

