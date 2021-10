Merkel wertet Klimabeschlüsse des G20-Gipfels als Erfolg

ROM (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Klimabeschlüsse des G20-Gipfels als Erfolg gewertet. Sie seien ein "gutes Signal" für die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow, sagte die nur noch geschäftsführende Regierungschefin am Sonntag in Rom. Sie hob hervor, dass sich die 19 führenden Wirtschaftsmächte und die Europäische Union erstmals seit 2016 wieder gemeinsam zum Pariser Klimaabkommen von 2015 bekannt hätten. Danach war US-Präsident Donald Trump mit dem Ausstieg aus dem Klimaabkommen ausgeschert. Sein Nachfolger Joe Biden, der in Rom erstmals an einem regulären G20-Gipfel teilnahm, machte diesen Schritt als eine seiner ersten Amtshandlungen wieder rückgängig.

Bei Klimaschützern hat die G20-Erklärung für große Enttäuschung gesorgt. Während ursprünglich konkret das Jahr 2050 für "Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen oder Kohlendioxidneutralität" festgeschrieben werden sollte, ist als Ziel jetzt nur noch "bis oder um die Mitte des Jahrhunderts" angegeben./mfi/DP/he