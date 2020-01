Merkel will Quantentechnologie für Unternehmen öffnen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die Entwicklung von Quantentechnologien in Deutschland vorantreiben. Dazu kam Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag bei einem Spitzentreffen mit Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, wie das Bundespresseamt in Berlin am Freitag mitteilte. Diskutiert worden seien Wertschöpfungs- und Anwendungspotenziale in der Wirtschaft.

Auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) waren bei der dritten Sitzung des Innovationsdialogs in dieser Legislaturperiode zugegen.

Die Teilnehmer forderten demnach eine bessere Vernetzung von Forschern untereinander und mit der Wirtschaft. Außerdem hätten sie für eine stärkere Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen ausgesprochen. So sollen mehr Informationsangebote, Austauschplattformen und Infrastrukturen geschaffen werden, um die neuen Technologien leichter zu erproben.

Zu den Quantentechnologien gehören quantenbasierte Sensorik, Bildgebung und Metrologie, Quantenkommunikation und -kryptografie, Quantencomputing sowie Quantensimulatoren.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2020 04:50 ET (09:50 GMT)