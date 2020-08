Merkel will Russland-Politik nicht ändern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht trotz der Entwicklungen in Belarus und der mutmaßlichen Vergiftung des russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny keinen Grund für Deutschland, seine Russland-Politik zu verändern. Auch appellierte sie an Russland, keine Truppen nach Belarus zu schicken.

Es habe auch in der vergangenen Zeit bereits schwierige Fälle gegeben, wie etwa die russische Annexion der Krim, die Entwicklung in der Ukraine und das Attentat auf den Ex-Spion Sergej Skripal im britischen Salisbury mit dem Nervengift Nowitschok.

"Das belastet natürlich immer wieder das deutsch-russische Verhältnis, auch das europäisch-russische", so Merkel auf ihrer jährlichen Sommerpressekonferenz vor der Hauptstadtpresse in Berlin. "Wir haben immer trotzdem gesagt: Wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben." Es gebe eine Vielzahl von internationalen Themen, wie etwa Syrien und Libyen, wo Russland auch über das direkte bilaterale Verhältnis hinaus einfach ein geostrategischer Akteur ist, mit dem man im Gespräch bleiben müsse

Mit Blick auf Belarus und die andauernden Proteste gegen den amtierenden weißrussischen Präsidenten sagte Merkel, es sei wichtig, dass "gerade bei Weißrussland die Souveränität des Landes auch geachtet wird und die Menschen dort ihren Weg gehen können".

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben auf Bitte des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko eine Reservetruppe der Polizei aufgebaut. Diese soll seinem Verbündeten helfen, falls die Proteste gegen Lukaschenko außer Kontrolle geraten.

"Ich hoffe, eine solche Truppe nicht zum Einsatz kommt", so Merkel. Für sie sei es wichtig, dass die Kräfte, die jetzt mutig auf die Straße gegangen seien und Missstände genannt haben, dass diese das an Freiheitsmöglichkeiten haben, was in Deutschland als selbstverständlich gilt, so Merkel.

Die Menschen in Belarus sollen diese Ziele "eigenständig, ohne Einmischung von außen, aus jeder Richtung auch realisieren können", so Merkel.

Die EU erwägt Sanktionen gegen Verantwortliche in Belarus wegen Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten. Die Opposition in dem osteuropäischen Land wirft dem autoritär regierenden Amtsinhaber Lukaschenko vor, bei der Präsidentschaftswahl am 9. August Wahlbetrug begangen zu haben. Auch die EU erkennt das offizielle Wahlergebnis nicht an. Nach Angaben belarussischer Behörden lag die Zustimmung für Lukaschenko bei 80 Prozent.

