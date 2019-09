Merkel zum Regenwaldschutz: 'Wichtig für unser aller Überleben'

NEW YORK (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat mit einem dringenden Appell zur Rettung des Regenwaldes nicht nur im Amazonas, sondern auch in Afrika etwa im Kongo aufgerufen. "Es gibt in Deutschland ein Sprichwort: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es", sagte Merkel am Montag bei einem Treffen einer "Allianz für den Amazonas" am Rande des UN-Klimagipfels in New York. Sie forderte die Staats- und Regierungschefs auf: "Agieren wir, handeln wir für unseren Regenwald auf der Welt. Es ist so wichtig für unser aller Überleben."

Merkel sprach sich für die Einbeziehung der indigenen Völker und für gezielte Finanzhilfen zur Rettung des Regenwaldes aus, wenn Ergebnisse nachgewiesen werden könnten. So gehe Deutschland etwa im Amazonasfonds in Brasilien zusammen mit Norwegen vor: Immer dann würden Zahlungen gegeben, "wenn man nachweisen kann, dass wirklich eine Reduzierung der Entwaldung stattgefunden hat".

Nach Angaben der Bundesregierung hat Deutschland auf dem UN-Klimagipfel zugesagt, zusätzlich 250 Millionen Euro für den Schutz der Regenwälder zur Verfügung zu stellen. 200 Millionen gibt es demnach für ein neues Kreditprogramm der Weltbank unter dem Titel "ProGreen", 30 Millionen für die Zentralafrikanische Waldinitiative und 20 Millionen Euro für indigene Gemeinschaften zum Waldschutz./bk/DP/jha