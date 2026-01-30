|
Merko Gida Sanayi Ve Ticaret veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Merko Gida Sanayi Ve Ticaret präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,76 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 TRY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Merko Gida Sanayi Ve Ticaret im vergangenen Quartal 197,9 Millionen TRY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 57,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merko Gida Sanayi Ve Ticaret 466,1 Millionen TRY umsetzen können.
