|
06.05.2026 06:31:29
MERKUR PRIVATBANK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MERKUR PRIVATBANK hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MERKUR PRIVATBANK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 EUR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,7 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,3 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich mit Gewinnen -- US-Börsen gehen fest aus dem Handel -- Asien letztlich höher - Keine Impulse aus Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Zuschlägen. Am Mittwoch ging es auch in Asien nach oben.