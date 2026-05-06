MERKUR PRIVATBANK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MERKUR PRIVATBANK hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MERKUR PRIVATBANK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,7 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,3 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at