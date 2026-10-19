MERKUR PRIVATBANK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MERKUR PRIVATBANK lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MERKUR PRIVATBANK ein EPS von 0,260 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,45 Prozent auf 35,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,9 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at