MERKUR PRIVATBANK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MERKUR PRIVATBANK äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,9 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at