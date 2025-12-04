Michelin Aktie
WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261
|
04.12.2025 06:00:11
Merlin Labron-Johnson, the Michelin-starred chef who bakes gifts
His restaurants close for a week and Christmas is a time to enjoy being with family and indulgent treatsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!