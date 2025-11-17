Merlin Properties SOCIMI SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Merlin Properties SOCIMI SA stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,12 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Merlin Properties SOCIMI SA ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 129,8 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,7 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at