Merlin Properties SOCIMI SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Merlin Properties SOCIMI SA äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,760 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merlin Properties SOCIMI SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 127,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at