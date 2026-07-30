|
30.07.2026 06:31:29
Merlin Properties SOCIMI SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Merlin Properties SOCIMI SA äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,760 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merlin Properties SOCIMI SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 127,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.