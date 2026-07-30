MERLIN Properties SOCIMI SA Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MERLIN Properties SOCIMI SA Un präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,72 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 179,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at